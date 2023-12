Haushalt 2024 „Bürger für Dormagen“ stimmen Etat zu

Die rot-grüne Mehrheitskoalition wird sich ebenso freuen wie Bürgermeister Erik Lierenfeld: Die neue Wählergemeinschaft Bürger für Dormagen (BfD) wird in der Ratssitzung am Donnerstag dem Haushalt 2024 zustimmen. „Nach intensiven internen Beratungen haben wir uns dazu entschieden“, sagt Ratsmitglied Michaela Jonas. „Uns ist klar, dass sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Unternehmen in diesen Zeiten finanziell stark belastet sind. Dennoch gibt es keine seriöse Alternative als die bereits beschlossene Grundsteuer- und die nun folgenden Gebührenerhöhungen, wenn man das Schuldenvolumen nicht drastisch erhöhen und trotz schwieriger Haushaltslage weiterhin in die Entwicklung der Stadt investieren möchte. Die aus unserer Sicht möglichen Einsparungspotenziale würden nicht ausreichen, um das entstandene Defizit zu decken.“