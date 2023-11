Haushaltsklausur in Dormagen SPD will einen zweiten Bürgerwald schaffen

Angesicht der vielfältigen finanziellen Herausforderungen der Stadt Dormagen setzt die SPD-Fraktion in ihrer Haushaltsklausur auf Stabilität und nachhaltige Entwicklung. „Die Stadtverwaltung hat einen sorgfältig ausgearbeiteten Haushalt vorgelegt, der in Zeiten der Unsicherheit dennoch langfristige Perspektiven für die Stadt schafft“, sagt Fraktionsvorsitzender Michael Dries. Die Fraktion betont die Notwendigkeit, weiterhin in soziale und zukunftsweisende Projekte, den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur sowie in den Klima- und Umweltschutz zu investieren.