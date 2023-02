Haushalt in Dormagen Höhe des Bürgerbudgets wird beraten

Wie es nun mit dem Bürgerbudget weitergehen soll und wie hoch die Summe ausfallen wird, ist jedoch auch nach der Ratssitzung unklar. So einigten sich die Politiker zwar darauf, dass das Projekt auf jeden Fall weitergeführt werden soll, doch auf eine Summe wollte man sich noch nicht festlegen. Diese Summe soll in den Haushaltsberatungen der Fraktionen mit aufgenommen werden und dann beschlossen werden. Michael Dries, Fraktionsvorsitzender der SPD, führt aus: „Mit Blick auf den Haushalt der Stadt befinden wir uns aktuell in einer schwierigen Situation, daher halte ich es für sinnvoll aus das Bürgerbudget im Haushalt zu beraten.“