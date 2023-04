Ernährungsfachkraft aus Ückerath Ein Wegweiser durch den Ernährungs-Dschungel

Wer auf der Suche nach Tipps für eine gesündere Ernährung die sozialen Netzwerke aufsucht, wird fast erschlagen von Ratschlägen, Trends und Tipps der verschiedensten Art. Empfehlungen zum Abnehmen, bei Darmproblemen oder Nahrungsunverträglichkeiten, Pillen gegen den Heißhunger oder Pulver, die Nutzern den Käsekuchen im Joghurt vorgaukeln – gar nicht so leicht, sich im Ernährungs-Dschungel zurechtzufinden. Und oft sind die Tipps bei Instagram und Co. auch gar nicht so gut. „Das Problem ist, dass dort häufig vieles über einen Kamm geschoren wird“, erklärt Ernährungsfachkraft Hanna Helmig aus Ückerath. „Dabei ist Ernährung eine Sache, die sehr oft sehr individuell ist.“