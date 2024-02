Neue Leitlinie in Großbritannien Ist ein Handyverbot an Dormagener Schulen denkbar?

In einigen Ländern ist es bereits seit Längerem der Fall, nun soll es auch in Großbritannien passieren: Der Gebrauch von Handys an Schulen soll durch eine neue Leitlinie des britischen Bildungsministeriums weiter eingeschränkt werden. Auch in Deutschland ist der Umgang mit Handys an Schulen immer wieder Thema. Denn wie leicht Schüler im Unterricht abgelenkt werden können, braucht nicht viel Vorstellungskraft, wenn auf den meisten Handys – ob bei Erwachsenen oder Jugendlichen – Push-Nachrichten im Minutentakt auf dem Display erscheinen. Während der deutsche Lehrerverband sich vergangenes Jahr gegen ein grundsätzliches Handyverbot ausgesprochen hatte, hatte es der Lehrerverband von NRW befürwortet. Bislang haben Schulen hierzulande also ihren eigenen Umgang mit dem Thema – so auch in Dormagen.