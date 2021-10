Party in Dormagen abgesagt : Eventlocation ohne Events, ein Problem

Wakebeach-Betreiber Markus Haarmann muss auf die Party verzichten. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Meinung Dormagen Die Halloween-Party am Dormagener „Wakebeach 257“ am kommenden Wochenende wurde vom Verwaltungsgericht untersagt, nachdem ein Nachbar einen Eilantrag eingereicht hatte. Aber was ist eine Eventlocation ohne Events? Lange kann das nicht gut gehen.