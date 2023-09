Hallenbau in Dormagen Gutes Zeichen für den Sport

Wie meist im Leben: Viele Dinge bedingen einander. So ist es auch jetzt beim endlich geplanten Neubau einer Dreifachhalle im Schulzentrum Haberlandstraße. Die Notwendigkeit drängt sich schlichtweg auf, weil auf der anderen Straßenseite das bedeutsame Wohnungsbaugebiet Beethoven-Quartier so lange nicht fertig gebaut werden kann, bis die „Beethoven-Halle“ abgerissen ist. Daher dürfte den Politikern in der kommenden Woche die Grundsatzentscheidung nicht besonders schwerfallen. Interessant am Rande: 2017 wurden für den Hallenneubau vier Millionen Euro genannt, jetzt ist die Rede von 13 Millionen Euro!