Dormagener Friseursalon engagiert sich Mit Haar-Resten die Weltmeere retten

Tonnen an Haarresten werden jährlich in Deutschland im Müll entsorgt. Damit soll nun Schluss sein, denn die Haarmengen sollen dabei helfen, die Weltmeere zu retten. Seit diesem Monat nimmt nun auch der Dormagener Friseursalon „Haarwerk - Amel & Sievers“ an dem Projekt „Hair help the oceans“ teil.