Test : Fünf Fragen aus dem Einbürgerungstest

Dormagen 1.) Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange „Die Stunde Null“? A: Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird. B: Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet.

C: Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet. D: Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus.

2.) Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, … A: dürfen die Wähler/Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen. B: kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. C: dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen. D: muss der Bundespräsident/die Bundespräsidentin zuvor sein/ihr Einverständnis geben.

3.) In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur … A: Legislative. B: Judikative. C: Exekutive. D: Direktive.

4.) Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? A: Spanien. B: Portugal. C: Schweiz. D: Ungarn.

5.) Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? A: Sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld. B: Sie arbeiten als Soldaten/Soldatinnen. C: Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. D: Sie arbeiten in der Bundesregierung.