Härtefallfonds für Vereine in Dormagen Gelder stehen noch zur Verfügung

Auf dem Papier ist es eine dicke Überraschung: Die Dormagener Vereine lassen einen 50.000 Euro großen Fördertopf der Stadt unangetastet. Aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise, die auch für die Vereine in Dormagen zum Teil erhebliche Auswirkungen haben, hat der Stadtrat im Rahmen des Haushaltsplans für 2023 im November einen Härtefallfonds beschlossen. Dieser Fonds kann von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen aus dem Dormagener Stadtgebiet, die wegen der Energiepreissteigerungen in eine existenzbedrohliche Situation geraten, in Anspruch genommen werden.