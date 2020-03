5-Punkte-Einkaufsplan : Händler appellieren an Kunden, in Dormagen einzukaufen

Händler appellieren an Kunden, in Dormagen einzukaufen

Dormagen Die Vorsitzenden der Gewerbe- und Händlergemeinschaften CiDo, IG Top-West und Nieve-Ring bitten die Dormagen in einem Schreiben samt „5-Punkte-Plan“ eindringlich, die lokalen Unternehmen zu unterstützen.

Einzelhändler, Gastronome und Dienstleister richten sich mit einem eindringlichen Appell an die Dormagener. Ihre Kernbotschaft: „Lassen Sie Ihre Kaufkraft in Dormagen und seinen Stadtteilen.“ In dem von Guido Schenk (Vorsitzender der City-Offensive), Norbert Heinen (IG Top-West) und Stefan Maxeiner (Gewerbeverein Nieve-Ring) unterzeichneten Schreiben zeichnen sie ein düsteres Bild des Geschäftslebens, wenn nicht alle zusammenhalten. Was getan werden könnte, beschreiben sie in einem „5-Punkte-Plan“.