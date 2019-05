In Hackenbroich : Realschule kämpft für soziale Workshops

In Hackenbroich

Wenn dem Kinder- und Jugendtreff St. Katharina eine von vier Sozialarbeiter-Stellen gestrichen wird, würde der Alltag an der Realschule Hackenbroich leiden. Dann fielen außerschulische Kurse, mit denen Schüler gestärkt werden, weg.

Nach dem Träger des KJT an der Hackhauser Straße, der katholischen Pfarre St. Michael, kämpft nun auch die Realschule Hackenbroich für die Beibehaltung des Angebots des KJT. Denn das ist in Gefahr, sollte die Politik bei der Entscheidung bleiben, eine Stelle bei der Jugendarbeit in Hackenbroich zu streichen, um die neue Streetworker-Stelle mit Schwerpunkt Horrem gegenzufinanzieren.