Schnelles Internet : Hackenbroich-Nord bekommt Glasfasernetz

Hackenbroich Der Glasfaserausbau in Dormagen geht voran. Nach einem erfolgreichen Ausbaustart in Delhoven geht es jetzt auch für die Einwohner von Hackenbroich-Nord los mit den Ausbauarbeiten für das ultraschnelle Netz der Zukunft.

Die ersten Baustellen befinden sich in den Wohngebieten der Paul-Ehrlich-Straße, Ernst-von-Leyden-Straße, Gerhard-Domagk-Straße und Oscar-Gans-Straße. In Delhoven und Hackenbroich können rund 3000 Haushalte von dem FttH-Ausbau (Fibre to the Home) ihrer Immobilie durch evd und NetCologne profitieren.

Wer noch das leistungsstarke Highspeed-Internet haben möchte, kann sich jetzt noch schnell für einen Glasfaseranschluss in Hackenbroich-Nord entscheiden. „Solange die Bauphase in der eigenen Straße andauert und der Bagger noch nicht am Haus vorbei ist, ist noch alles möglich“, erklärt Bernd Pesch, Abteilungsleiter Telekommunikation bei der evd. Eine weitere gute Nachricht für die Einwohnerinnen und Einwohner in Dormagen: Der Glasfaserausbau geht aufgrund des großen Vermarktungserfolgs im Stadtteil Horrem weiter. Noch in diesem Frühjahr soll dort mit den Arbeiten begonnen werden.