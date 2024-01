Heilige Drei Könige in Dormagen Erfolgreicher Abschluss der Sternsinger-Aktion

Auf dieses Ergebnis können die Sternsinger der Kirche St. Katharina sehr stolz sein: Über 8500 Euro sammelten sie am vergangenen Wochenende in Hackenbroich und in Hackhausen ein. An drei Aktionstagen waren insgesamt 33 Kinder und 17 jugendliche Begleiter im Einsatz für notleidende Kinder in Amazonien und auf der ganzen Welt. Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit.“ brachten sie den Segen „20*C+M+B*24“, also Christus Mansionem Benedicat (lateinisch für: Christus segne dieses Haus), zu den Menschen an die Haustür.