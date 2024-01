Kriminalität in Dormagen Diebe brechen in Kitas ein – Polizeihubschrauber im Einsatz

Wieder gab es Einbrüche in öffentliche Gebäude in Dormagen, und wieder wurden Tablets gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 23. Januar., 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.20 Uhr, in die Kindertagesstätte an der Christoph-Hufeland-Straße in Hackenbroich eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, stiegen sie in das Gebäude ein. Sie durchsuchten alle Büro- und Gruppenräume in der Kita nach Wertsachen und hebelten auch Schließfächer auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher zwei Tabletcomputer. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zusammenhänge mit anderen Einbrüchen in den vergangenen Tagen würden geprüft, so die Polizei.