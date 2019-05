Gymnasium in Dormagen : Lehrer sagen Schüler-Projekt „Leibniz trifft“ ab

Dormagen Zum ersten Mal seit sieben Jahren sagt das Leibniz-Gymnasium ihre Talk-Show „Leibniz trifft“ ab. Am Freitagabend sollte sich „Taff“-Moderator Christian Düren, der selbst früher Schüler in Hackenbroich war, sich auf der Bühne verschiedenen Spielen und Ideen stellen.

Doch am Dienstag kam die Absage: „Leider müssen wir aus organisatorischen Gründe die gesamte Abendveranstaltung absagen. Der ganze Projektkurs bedauert diese Entscheidung wirklich sehr“, sagte Anja Federwisch aus der Projektgruppe. „Im Moment versuchen wir alles zu ermöglichen, um das karitative Ziel der Show, eine Spende an die Hilfsorganisation für leukämiekranke Kinder „Siri4Roki“, zu verwirklichen und zu unterstützen.“

Die Reißleine haben letztendlich Schulleiter Herbert Kremer und die beiden Kurslehrerinnen Sandra Bovo und Sabine Gray gezogen. Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen, wie Bovo sagt. Man wollte die Schüler schützen und die Veranstaltung mit 400 Zuschauern nicht vor die Wand fahren lassen. Zwar stand mit Ex-Schüler Düren – der 28-Jährige, der in München lebt, ist in Rommerskirchen aufgewachsen – der Ehrengast schon sehr frühzeitig fest, aber letztlich wurde offenbar nicht intensiv genug an der Show gearbeitet. „Der rote Faden fehlte, vieles war fragmenthaft“, sagte die begleitende Lehrerin Bovo, „es gab kein klares Konzept“. In dem 20 Schüler umfassenden Projektkursus der Q1 fehlte es offenbar an der nötigen Harmonie. Klar ist, dass die Reihe im kommenden Jahr fortgesetzt wird.