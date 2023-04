Konzert in Dormagen Guy Verlinde spielt in der City-Buchhandlug

Daraus wurde an diesem Abend kräftig ausgeteilt. Und wenn sich Refrains dazu anboten, dann war auch das Publikum voll dabei. Hillbilly-Klänge eingängiger Art gab es, und die sehr deutliche amerikanische Herkunft dieses Musizierens klang meistens nicht nur an. Das Publikum ließ sich gern von Guy Verlinde und seinem zweiten Mann Tom Eylenbosch am Keyboard mitnehmen. Eine rhythmische Anleitung für den Boogie wurde gegeben („Do that Boogie“) , „The way you are“ schmeichelte als Liebeslied, „I’m gotta let go“ wurde im Piano-Sound aufgespielt. „Pursuit of Happiness“ forderte dazu auf, den individuellen Weg zum Glück einzuschlagen. Und „Blind Willie Mc Tell“ rührte die gebannten und zahlreich erschienenen Zuhörer.