Volkshochschule in Dormagen : VHS-Homeschooling kommt gut an

Dormagen Die Volkshochschule Dormagen hat zeitig damit begonnen, ihren Unterricht für den zweiten Bildungsweg auf online umzustellen. Die Abschlussprüfungen stehen bald an.

Während viele weiterführende Schulen immer noch über Probleme beim digitalen Distanzunterricht klagen, scheint die Volkshochschule Dormagen (VHS) gut aufgestellt in Sache Homeschooling. Das hat offenbar auch damit zu tun, dass sie früh auf die ungewohnte Lage reagiert hat. Seit Dezember bietet sie den Unterricht für den zweiten Bildungsweg ausschließlich online an. Das Lernen auf von zu Hause aus bei den Vorbereitungslehrgängen für Schulabschlüsse wird gut angenommen. In wenigen Tagen stehen die Zwischenprüfungen an.