Gute Nachbarschaft : Chempark fördert Projekte in Dormagen

Dormagen Chempark-Unternehmen wie Arlanxeo, Bayer, Covestro, Currenta und Lanxess präsentieren, wie sie in Bildung, Umwelt, Sport, Kultur und Gesellschaft viele Millionen Euro investieren.

In Bildung investieren, um das Interesse an Naturwissenschaften zu fördern, so dass qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Das ist ein Grund, weswegen Unternehmen aus dem Chempark Dormagen Projekte an Schulen fördern. Aber es gibt weitere Gründe: „Wir nehmen unsere soziale und gesellschaftliche Verantwortung ernst, sehen uns als integralen Bestandteil der Stadt, in der wir gestalten und Fußabdrücke hinterlassen wollen“, betonte Chempark-Leiter Lars Friedrich bei der Vorstellung des Nachbarschafts-Engagement des Chemparks. Denn auch die Mitarbeiter leben und engagieren sich ehrenamtlich in Dormagen.