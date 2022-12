Gut für Dormagen Unternehmen zeigen Interesse an Dormagen

Neben allgemeinen Gesprächen zu Entwicklungsprojekten am Standort Dormagen, wie z.B. der Zuckerfabrik bewarb die Stadt auf der Messe insbesondere das neue Gewerbequartier an der Alten Heerstraße, deren Grundstücke nach Rechtskraft des Bebauungsplans Anfang 2023 in die Vermarktung gehen soll. „Hier lag der Fokus insbesondere in der Ansprache möglicher Projektentwickler und Investoren für die geplante Büroflächenentwicklung“, so Lierenfeld.