Vorwurf: Wichtige Aussagen des Gutachters fehlen Kritik an Protokoll zum Silbersee

Wie wichtig ist ein Protokoll, genauer gesagt, die exakte Wiedergabe eines Gesprächs- oder Sitzungsverlaufs? Darum geht es aktuell, weil es Kritik von Bürgern gibt, wie die Stadt mit der gemeinsamen Sitzung von Planungs- und Umweltausschuss zum Thema Silbersee umgeht. Im Vorfeld haben die Fraktionen Fragen eingereicht, die in der Sitzung am 25. August vom Gutachter und Geologen Professor Michael Altenbockum beantwortet wurden. Der hatte seine kritische Haltung zum verseuchten Silbersee-Areal wiederholt. Nur: Genau diese Fragen und Antworten fehlen in der Niederschrift. „Ich möchte als Bürgerin die Fraktionen auffordern, dem Protokoll in dieser Form zu widersprechen“, sagt Dorothee Helten, die sich intensiv mit der Silbersee-Materie befasst hat, in einem Schreiben an die Fraktionen sowie den Beigeordneten Martin Brans.