Pfingstwochenende in Dormagen Sicher vor einem Einbruch – so geht’s

Besonders häufig werde zwischen 16 und 20 Uhr eingebrochen – so ist die Erfahrung der Polizei. Allerdings seien Diebe besonders in der dunklen Jahreszeit aktiv. „Die Täter können sich zu diesen Zeiten einfacher vergewissern, dass keiner zu Hause ist.“ Trotzdem: In Dormagen sind Einbrecher auch jetzt unterwegs. Das zeigte ein versuchter Einbruch am vergangenen Wochenende. Am Rensingweg wollten Unbekannte durch die Eingangstür in das Haus eindringen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch.