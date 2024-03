Dormagener bietet Führungen an Unterwegs in Köln mit dem „Köbes Colonius“

Das Interesse an Köln und seiner Geschichte entstand aber schon viel früher. Geboren in Köln und aufgewachsen in Euskirchen, schlägt sein Herz schon immer für die Domstadt. Mehr als 10 Jahre war er in der Kölner Gastronomie tätig. Seine erste Stadtführung durch Köln plante er vor über 25 Jahren im Zuge seines Examens am Berufskolleg in Kall, das er als staatlich geprüfter Betriebswirt für Fremdenverkehrswirtschaft und Hotellerie abschloss. „Das waren noch die Zeiten vor der Internetrecherche“, erzählt er. „Das Buch, das ich hauptsächlich für die Vorbereitung genutzt habe, existiert immer noch – mit allen Markierungen und Klebezetteln“, fügt er lachend hinzu. Im Nachgang habe diese Aufgabe dazu geführt, dass er sich immer wieder mit den unterschiedlichsten Themen zur Stadt Köln und der Stadtgeschichte beschäftigt hat und seine Liebe für Stadtführungen entdeckte.