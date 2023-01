Nach Güterzug-Unfall bei Dormagen Bahnstrecke ist wieder frei

Bei dem Unfall im Bahnhofsbereich sind am Donnerstag um 8.33 Uhr drei Kesselwaggons eines Güterzuges entgleist. Dabei handelt es sich um die Waggons, die unmittelbar hinter der Zugmaschine angehängt gewesen sind. Verletzt wurde niemand. Es handelte sich offenbar um drei Kesselwaggons, die normalerweise mit Gefahrgut beladen sind. Sie waren auf einer Leerfahrt unterwegs, wurden gleichwohl mit großer Vorsicht behandelt, weil in zwei der drei Kessel in den Waggons Gefahrgut-Rückstände in geringen Mengen vorhanden waren. Die Bahn erklärte, dass es sich nicht um einen Güterzug der DB gehandelt habe. „Der Unfall wird vom Eisenbahn-Bundesamt untersucht“, so der Bahn-Sprecher. Auch am Freitagvormittag waren Polizeibeamte am Unfallort und untersuchten den Bereich.