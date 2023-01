Bahnstrecke zwischen Neuss und Köln gesperrt Güterzug-Unfall in Dormagen

Laut Bahn-Sprecher war ein Spezialkran, der in Fulda stationiert ist, unterwegs zur Unfallstelle in Dormagen. Er wurde zwischen 19.30 und 20 Uhr vor Ort erwartet und sollte möglichst sofort die Arbeit aufnehmen. Ein Waggon war inzwischen aufgerichtet worden, für die beiden anderen ist dieser Kran notwendig. Die Bergungsarbeiten sollten sich die ganze Nacht durchziehen. „Erst wenn die Waggons weg sind, können wir feststellen, ob es Schäden am Schienennetz gibt und wie stark diese sind“, so der Sprecher. Sollte sich herausstellen, dass Gleise oder das Gleisbett stärker beschädigt sind, wird die Sperrung der Strecke mehrere Tage dauern können. Klar war am Donnerstagabend, dass es am Freitag ab 8 Uhr zu Einschränkungen kommen wird, weil dann bei Tageslicht die Schäden besser untersucht werden können.