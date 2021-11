Grundstücksvergabe in Dormagen : SPD will höheren Kinderboni

Dormagen Nach wie vor ist keine Entspannung auf dem Immobilienmarkt in Sicht. Die Kosten für Baugrundstücke und Immobilien sind in den letzten Jahren stark angestiegen und auch für viele Menschen einfach nicht mehr finanzierbar geworden.

(NGZ) Nach wie vor ist keine Entspannung auf dem Immobilienmarkt in Sicht. Die Kosten für Baugrundstücke und Immobilien sind in den letzten Jahren stark angestiegen und auch für viele Menschen einfach nicht mehr finanzierbar geworden. Der Traum von den eigenen vier Wänden rückt zunehmend in weite Ferne. „Dabei möchten viele Familien in Dormagen und Umgebung ‚ihr‘ Zuhause bauen, Zukunft schaffen und der Heimat verbunden bleiben“, weiß Fraktionschef Michael Dries aus vielen persönlichen Gesprächen.