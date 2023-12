Grundsteuer-Erhöhung in Dormagen SPD-Fraktion lehnt Rücknahme der Erhöhung ab

Die SPD-Fraktion in Dormagen reagiert auf den Antrag der Zentrumsfraktion zur Rücknahme der Grundsteuererhöhung B, der in der Ratssitzung am Freitag auf der Tagesordnung steht. Die Zentrumsfraktion fordert die Rücknahme, „ohne jedoch einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung zu präsentieren“, so Fraktionsvorsitzender Michael Dries. „Die Rücknahme der Grundsteuererhöhung B hätte zur Folge, dass die Stadt Dormagen mehr Schulden aufnehmen müsste.“ Dries betont, dass dies bedeuten würde, die aktuelle finanzielle Belastung, verursacht durch Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, erhöhte Personalkosten und die Unterbringung von Geflüchteten, auf die kommenden Generationen zu verlagern.