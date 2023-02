Grundsteuer in Dormagen CDU spricht von „Selbstverpflichtung“

„Leider“ zeichne sich ab, dass viele Städte und Gemeinden die Reform nutzten, um ihre Grundsteuer deutlich zu erhöhen. Auch in Dormagen bestehe hierzu die Absicht der rot-grünen Ratsmehrheit. Ratsfrau Anissa Saysay kündigt an, in ihrer Fraktion einen Antrag anzuregen, mit dem die Stadt Dormagen eine „Selbstverpflichtung für neutrale Hebesätze eingehen und ein Transparenzversprechen abgeben soll. Die Dormagener Bürgerinnen und Bürger sollen die Neubemessung in einfacher Weise nachvollziehen können.“ Darüber hinaus müsse das Ergebnis sein, dass die Neueinführung zu keiner Mehrbelastung bei Eigentümern und Mietern führe.