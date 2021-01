Bekanntgabe am Donnerstag : Starke Verschiebungen bei Grundschul-Anmeldungen

Dormagen Der heutige Tag ist für einige Dormagener Kinder, die ab kommenden Sommer erstmals die Grundschule besuchen werden, wichtig und spannend.

Gegenüber den Anmeldungen vor einem Jahr gibt es an einigen Grundschulen in Dormagen erstaunliche Veränderungen: An der Christoph-Rensing-Schule in Horrem ist die Zahl der Anmeldungen von 46 im vergangenen Jahr auf 71 hoch geschnellt. Das ergibt eine Drei- gegenüber der bisherigen Zweizügigkeit. Die Tannenbuschschule kam 2020 mit ihren beiden Teilstandorten in Delhoven und Straberg auf 54 Kinder – jetzt sind es zusammen 73, wobei der größte Zuwachs in Delhoven ist. Dort machen sich Eltern Sorgen, ob ihre Kinder dort unterkommen, weil einfach zu wenig Platz ist. Einen deutlichen Zuwachs gibt es auch bei der Henri-Dunant-Schule in Delrath von 26 auf 38 Kinder, wodurch sich eine neue Zweizügigkeit ergäbe.