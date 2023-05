Schulprojekt in Zons Musikalischer „Dackl“ macht türkische Musik erlebbar

Die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen der Friedrich-von-Saarwerden-Schule in Zons kamen am Dienstagmorgen in einen besonderen Genuss. Der freche, musikalische „Dackl“ des WDR machte Station in Zons und besuchte gemeinsam mit Musizierenden des WDR-Sinfonieorchesters die Schule. Das Projekt ist Teil des Programms „WDR macht Schule“ – einzelne Ensembles aus dem Sinfonieorchester tauchten ab Dienstag an über 60 Grundschulen in 40 Städten in die Welt der türkischen Musik ein, denn bei der diesjährigen Dackl-Tournee dreht sich alles rund ums Thema türkische Musik.