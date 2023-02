Offener Ganztag in Grundschule Zons CDU Zons für das Grundschul-Bauprojekt

Bei der Sanierung der ehemaligen Hauptschule an der Deichstraße vor fast zwanzig Jahren wurde mit einer Nachmittagsbetreuung von etwa dreißig bis vierzig Kindern gerechnet. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren verfünffacht. Zweidrittel der Grundschüler nutzen derzeit das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGS). Die etwa 160 OGS-Kinder demnächst fünf Jahre lang in Container-Modulen fernab der Schule zu betreuen, bereite der CDU Zons große Sorgen. „Eine Sicherheitsaspekte wurden dahingehend noch zu wenig betrachtet“, sagt Marco Meuter, stellvertretender Vorsitzender der CDU Zons. „Vor allem der Weg von der Schule bis zur Feuerwehr ist für Sechs- bis Neunjährige nicht einfach zu bewältigen. Der viel befahrenen Deichstraße fehlt es an sicheren Bürgersteigen. Spiel und Bewegungsmöglichkeiten auf dem Feuerwehrgelände zu verwirklichen wird nicht nur aus Platzgründen eine große Herausforderung werden.“ Laut Marco Meuter würde der Vorschlag des Architekturbüros Bauers, die an die Grundschule angrenzende Scheune als OGS umzubauen, mit einer Mensa zu versehen und der Stadt zu verpachten, viele der vorhandenen Herausforderungen schnell und im Sinne der Zonser Kinder lösen „Uns ist wichtig, verschiedene Lösungen anzubieten, die den Prozess hin zu einer OGS ohne langjährige Übergangslösungen möglich macht“, sagt Martin Bauers. „Wir selber stehen weiterhin für Gespräche zur Verfügung und stehen jeder Lösung offen gegenüber.“ CDU-Politikerin Christiane Schneider findet: „Es fehlt im gesamten Rhein-Kreis-Neuss an Projekten, die Menschen mit Behinderung, Kinderbetreuung und Barrierefreies Wohnen zusammenbringen. Wenn wir in Zons so ein Projekt verwirklichen können, sollten wir dem sehr offen gegenüberstehen. Auch Zons soll und wird weiter wachsen.“