Grundschule in Nievenheim Salvator-Schule für Pilotprojekt abgelehnt

Auch, wenn die Salvator-Schule nun nicht von dem maßgeschneiderten Konzept profitiert, sei man laut Schiefer froh, dass man sich „auf den Weg gemacht“ habe. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich fest davon überzeugt war, dass wir genommen werden. Dennoch sind es in ganz Deutschland letztendlich nur vier Schulen, die ausgewählt wurden, demnach gibt es keinen Grund, enttäuscht zu sein“, so Schiefer. „Die Salvator-Schule hätte perfekt gepasst, davon bin ich überzeugt. Die Schule hatte sich bereits auf das Projekt vorbereitet und das schöne ist, dass sie diesen Weg nun weitergehen wollen. Sie haben nun Feuer gefangen und möchten sich unbedingt weiterhin verbessern.“ Grundsätzlich habe die Bewerbung sich bereits gelohnt, da man nun Teil des Netzwerkes der Montagsstiftung sei: „Wir sind jetzt in deren Verteiler aufgenommen und erhalten unheimlich viele Informationen und bekommen alles mit, was dort passiert.“