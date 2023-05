Grundschule in Delhoven Weiterer Teilstandort für die Tannenbuschschule

Noch ist unklar, wann es mit dem Neubau losgehen wird. Doch die Stadtverwaltung schlägt dem Schulausschuss (Sitzung am 31. Mai) bereits jetzt die kurzfristige Entwicklung eines befristeten weiteren Teilstandortes in Delhoven vor. Die räumlichen Kapazitäten der städtischen Gemeinschaftsgrundschule für die steigende Teilnehmerzahl im Offenen Ganztag reiche bereits jetzt nicht aus, sodass aktuell Räumlichkeiten an der Hauptstraße 45 angemietet werden, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Dort soll in Absprache mit Schulleitung und OGS-Trägern neben Räumen für außerunterrichtliche Angebote auch eine zweite Essensausgabe für etwa 50 bis 60 Kinder hergerichtet werden. „Die Mensa in der Schule ist für die Anzahl der zu versorgenden Kinder bereits jetzt viel zu klein“, macht der Erste Beigeordnete Fritz Bezold deutlich. Außerdem sollen die Räumlichkeiten an der Hauptstraße für Arbeitsgruppen oder für Besprechungen zur Verfügung stehen. „Schulorganisatorisch handelt es sich hier um die Bildung eines befristeten Teilstandortes, der durch den Rat der Stadt Dormagen zu beschließen und der Bezirksregierung Düsseldorf zur Genehmigung vorzulegen ist“, erklärt Bezold.