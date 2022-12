Schule in Dormagen-Zons Stadt lehnt „Koppelgeschäft“ ab

Rund um die Platzprobleme an der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule in Zons ist ein Streit entfacht worden, in dem es auch um mangelnde Transparenz und Halbwahrheiten geht. Fakt ist: Der Schulausschuss hat entschieden, dass die Schule für eine mehrjährige Übergangszeit zwei Raumcontainer gegen die Platznot erhält, die auf dem Gelände der Feuerwehr aufgestellt werden sollen. Die CDU war jetzt mit der Information um die Ecke gebogen, wonach die Familie Bauers der Stadt ein Grundstück inklusive Umbau der Scheuen angeboten habe, dies habe die Stadt aber nicht im Schulausschuss kommuniziert und eine Chance sei vertan worden.