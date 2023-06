Grundschule Delhoven Ehemalige Bäckerei Meuser wird zur Mensa

Dass die Platzsituation an der Tannenbuschschule in Delhoven zu wünschen übrig lässt, ist keine Neuigkeiten. Dem soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Im Schulausschuss am Mittwochabend, 31. Mai, beschlossen die Politikerinnen und Politiker einstimmig, dem Vorschlag der Stadt Dormagen zu folgen: Die ehemalige Bäckerei Meuser an der Hauptstraße 45 wird zu einer zweiten Mensa für die Grundschüler werden.