Bildung in Dormagen : Grundschule startet Integrationsprogramm

Dormagen Die Grundschule Burg Hackenbroich startet mit dem „Rucksack-Programm Schule“. Bei dem Programm lernen Eltern mit Migrationshintergrund, wie sie ihre Kinder in der Schule unterstützen können. Eine besondere Rolle spielt die Mehrsprachigkeit der Kinder.

Das Rucksack-Programm richtet sich in erster Linie an Familien mit internationaler Familiengeschichte. In der Rucksack-Gruppe erfahren die Eltern, wie sie ihre Kinder in der allgemeinen und schulischen Entwicklung gezielt fördern können. Die Übungen, die von einer Elternbegleiterin in der Schule mit den Müttern und Vätern besprochen werden, setzen die Eltern zu Hause, nach Möglichkeit in der Familiensprache, mit den Kindern um. Das Programm soll so auch die Mehrsprachigkeit der Kinder fördern. Die Arbeit in der Gruppe wird auf die Themen des Schulunterrichts abgestimmt und von Schulsozialarbeiterin Gianna Ludewig unterstützt. Die Schule möchte eine Gruppe von zehn bis zwölf Eltern bilden, die sich einmal pro Woche trifft.