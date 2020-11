Henri-Dunant-Schule in Delrath : Grundschüler wollen Sternenzauber gegen die Corona-Tristesse einsetzen

Henri-Dunant-Schule in Delrath

Dormagen Unter dem Motto „Wir zünden ein Licht an für die Gemeinsamkeit!“ startet die OGS-Betreuung der „Henri-Dunant-Schule“ in Delrath ihre Aktion „Sternenzauber für Delrath“. Hierfür haben die Betreuerinnen gemeinsam mit den Kindern leuchtende Sterne gebastelt und mit Wünschen und Sprüchen versehen, die im gesamten Dorf verteilt werden sollen.

„Wir möchten mit unserer Aktion Licht in diese schwierige Zeit bringen und den Delrathern Freude, Kraft und Zuversicht schenken“, erklärt Nicole Ingermann, die für die Verwaltung der OGS verantwortlich ist.

Ein Großteil der 111 Kinder der Offenen Ganztagsschule hat sich an der Produktion der Sterne beteiligt. Dabei wurden in den vergangenen Tagen 500 Sterne gebastelt. „Unsere Kinder sind sehr fleißig und jeder der Lust hatte, durfte sich beteiligen, wobei sich die Jungen eher zurückgehalten haben“, sagt Ingermann. „Aus den Materialien Papier, Pappe und Folie wurden sowohl Sterne als auch einige Sternschnuppen gebastelt und mit Leuchtsteinen und Glitter verziert und zuletzt wind- und wasserdicht laminiert.“

Das Besondere an dieser Aktion ist, dass jedes leuchtende Kunstwerk mit einer individuellen und persönlichen Botschaft versehen ist. Die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren haben Wünsche für sich und ihre Mitmenschen sowie Sprüche auf die gebastelten Sterne geschrieben. Häufig wünschen sie Gesundheit oder eine schöne und besinnliche Weihnachts- und Adventszeit. Zum Teil beziehen sich ihre Wünsche auch auf die momentan schwierige Situation. „Ich hoffe, dass die Pandemie bald ein Ende findet und wünsche mir ein besseres Jahr 2021“, steht auf einem der vielen Sterne geschrieben.

Ab dem 26. November werden sich die Betreuerinnen in ihren Kleingruppen auf den Weg machen und ihre verzierten Leuchtsterne im Ort verteilen. Vorgesehen ist, in der gesamten Adventszeit alle gebastelten Kunstwerke an Bäumen und Zäunen aufzuhängen. Die Aktion ist mit dem Ordnungsamt der Stadt Dormagen abgesprochen, es wird darauf geachtet die gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.