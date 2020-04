Corona-Krise in Dormagen : Grüne fordern weitere Honorar-Auszahlung für Musiklehrer

Corona-Krise in Dormagen

Dormagen Wahrscheinlich in der zweiten Mai-Woche wird es für die Honorarkräfte der Musikschule um Geld gehen. Dann tagt womöglich die Politik.

Kommt es, wie von Bürgermeister Erik Lierenfeld vorgesehen, am 12. Mai zu einer Sitzung des Hauptausschusses, dann könnte dort ein Antrag der Dormagener Grünen behandelt werden. Sie fordern darin, den Honorarkräften auch jetzt, nach den Osterferien, die regelmäßigen Honorare zu zahlen, auch wenn die Musikschule ihren Betrieb noch nicht aufnehmen kann.

Das hat die Stadt in der Zeit vor den Osterferien bereits getan. Eine Fortsetzung ist jedoch nicht geplant. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Stadtsprecher Max Laufer: „Diese Regelung lief jetzt drei Wochen lang und wird nicht verlängert. Derzeit laufen Gespräche zwischen der Musikschule und Honorarkräften, um eine einvernehmliche Lösung für die Zukunft herbeizuführen.“ Mit berücksichtigt werden soll dabei der Online-Unterricht. Betroffen sind 20 Personen, die in dieser kulturellen Einrichtung Kindern und Jugendlichen Musikunterricht in den unterschiedlichsten Instrumenten erteilen.