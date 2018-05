Dormagen: Großer Dank an die Ehrenamtler

Dormagen Kurzweiliges Programm im Knechtstedener Kulturhof beim Empfang.

Für Bürgermeister Erik Lierenfeld gab es ein Fläschchen Rotbäckchen-Saft beim Dankeschön-Empfang für die Ehrenamtler in der Theaterscheune und "drumherum". Die überreichte der Kabarettist Michale Steinke mit dem Wunsch der guten Besserung, denn Lierenfeld hat "Rücken". Dennoch wollte er es sich natürlich nicht nehmen lassen, den vielen hundert Ehrenamtler an diesem besonderen Tag zu danken. Zunächst jedoch bat Lierenfeld die Gäste kurz innezuhalten, denn er hatte eine traurige Nachricht zu verkünden: Helmut Röder, ehemaliger Hit-Markt-Leiter, der sich in Dormagen auf vielfältigste Weise eingebracht hatte, war nach langer Krankheit gestorben. "Danke Helmut", sagte Lierenfeld vor der Schweigeminute. Dann dankte er allen, die in Dormagen wo auch immer ehrenamtlich unterwegs sind. "Sie leisten einen ganz wesentlichen Beitrag für unser Gemeinwesen. Jeder Einzelne von Ihnen ist heute deshalb hier Ehrengast", so der Bürgermeister. Ob Fußballverein, Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein oder Chor, der Einsatz der freiwilligen Helfer sei so bunt und vielfältig wie die Stadtgesellschaft.