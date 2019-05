Große Koalition in Dormagen : Diskussion um Bahnhof-„SOS-Paket“

CDU und SPD/Jusos legen mit Erklärungen zum Personalbedarf der Stadt nach.

Laurenz Tiegelkamp, Vorsitzender der Dormagener Jusos, ist sauer: „Seit Monaten fordern CDU und Junge Union lautstark mehr Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit vor allem im Bereich des Bahnhofsumfeldes und lassen sich für jeden neu aufgestellten Abfalleimer feiern. Aber jetzt, wo es heißt, Nägel mit Köpfen zu machen, ziehen sie sich aus der Verantwortung.“ Dem pflichtete SPD-Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller bei: „Die Verwaltung hat in der Ratssitzung ein langfristiges und erfolgversprechenden Konzept vorgelegt, um diese Forderungen zu erfüllen. Nun aber soll die Umsetzung nach dem Willen der CDU gefälligst kostenneutral auf den Rücken der städtischen Angestellten ausgetragen werden.“ Es sei klar, dass für die auch an Abenden und Wochenenden zusätzlich anfallenden Arbeiten die Stellen aufgestockt werden müssten, so Tiegelkamp, der umrechnet: „80.000 Euro – das sind pro Einwohner nur ca. 1,30 Euro.“ Von der Umsetzung des SOS-Pakets profitierten schließlich alle Bürger. Er appelliert an die CDU-Ratsmitglieder: „Einfach die Arbeitsbelastung zu erhöhen, kann niemals die Lösung dieses so wichtigen Anliegens sein!“