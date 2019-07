Großbauprojekt in Dormagen : Hoyer investiert 33 Millionen Euro

Großbauprojekt in Dormagen

Das Stelen-Gerüst steht, die Arbeiten an der neuen Riesen-Halle, die bis 18 Meter hoch werden wird, kommen gut voran. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Der Logistik-Riese im Chempark wächst stark: Derzeit werden große Hallen gebaut, um die Kunden-Nachfrage befriedigen zu können. Allein das Logistikzentrum an der K 18/Ecke Parallelweg kostet 23 Millionen Euro.

Das Familienunternehmen Hoyer, das vor 18 Jahren von der Jagenbergstraße in Neuss in den Chempark umsiedelte, ist auf klarem Expansionskurs. Autofahrer, die auf der Europastraße (K 18) unterwegs sind, sehen im Kreuzungsbereich mit dem Parallelweg die Großbaustelle. Nach langen, intensiven Gesprächen mit Kunden hat sich Hoyer entschlossen, den Standort in Dormagen erheblich auszubauen. Für die beiden Bauvorhaben investiert das Logistikunternehmen insgesamt 33 Millionen Euro. „Rotterdam und Dormagen sind unsere wichtigsten Standorte“, sagt Felix Boßmeyer. Er ist nicht nur Leiter des Standortes Dormagen, sondern auch Europa-Chef der Sparte Logistik-Dienstleistungen (Supply Chain Solutions).