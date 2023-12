Besinnliches in der Weihnachtszeit Größte Erzählkrippe des Erzbistums Köln steht in Dormagen

Von der Lego-Krippe im Kölner CRUX bis zur großen Wurzelkrippe in Troisdorf: Das Erzbistum Köln verweist auf seiner Internetseite auf die sieben außergewöhnlichsten Krippen. Gleich auf Platz zwei, hinter der Bonner Stadtkrippe, die das Geschehen von Bethlehem in die heutige Stadt Bonn verlegt, folgt schon Dormagen, denn dort steht in der Kirche Maria von Frieden, Am Niederfeld, die größte Erzählkrippe des Bistums. Vielleicht ist es sogar die größte Erzählkrippe Deutschlands.