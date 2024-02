Grippewelle in Dormagen Viele Infekte mit längerem Verlauf

Die Zahl der Infekte ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen, die Grippewelle ist auf einem hohen Niveau angekommen. Das ist auch in Dormagen so. „Es gibt eine akute Krankheitswelle, das nehmen wir auch so wahr“, berichtet Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke in Zons. Aktueller Spitzenreiter sind laut Robert-Koch-Institut Influenza-Infektionen, gefolgt von solchen mit RS-Viren und auch Corona-Infektionen kommen weiterhin vor, wobei da die Zahlen etwas rückläufig sind.