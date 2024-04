Start der Grillsaison in Dormagen Steak, Spareribs, Blumenkohl & Co.: Experten geben Tipps für leckere Gerichte

Grillen begleitet den Niederländer schon sein ganzes Leben. Seit er als Kind mit seiner Familie in einem Restaurant Spareribs essen war, träumte er davon „die leckerste Marinade“ zu entwickeln. „Das klingt vielleicht etwas ungewöhnlich“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion und lacht. Diesen Traum habe er sich jetzt aber erfüllt: Spareribs mit seiner speziellen Marinade werden in dem Restaurant in Zons am häufigsten nachgefragt. Wie er sie herstellt, möchte Allard-Schreiner aber nicht verraten. Denn sein nächstes Ziel ist es, die Marinade auf dem Markt anzubieten. So viel kann der Inhaber aber als Tipp geben: Eine gute Marinade dauert lange – seine benötigt 18 Stunden.