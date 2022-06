Polizeieinsatz in Elsen : Betrunkener Fahrer rammt parkende Autos

Die Polizei hatte es jetzt in Elsen mit einem betrunkenen Autofahrer zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Elsen Ein betrunkener Autofahrer sorgte am Dienstag Nachmittag für Aufsehen in Elsen. Der 47-jährige Grevenbroicher hatte gegen 14 Uhr mit seinem Pkw am Berger Busch mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt.

Beim Eintreffen eines Streifenwagens schien der Unfallverursacher, der inzwischen neben seinem deutlich beschädigten Auto stand, sichtlich durcheinander, berichtet ein Polizeisprecher.

Zeugen beschrieben, wie er in einer leichten Kurve geradeaus in die geparkten Fahrzeuge gefahren sein soll. Nach dem Rangieren soll er seine Fahrt fortgesetzt haben, bis es zu einer weiteren Kollision kam. Laut Polizei wurden sechs Autos in Mitleidenschaft gezogen. Auch der gemäß Atemalkoholtest nachweislich stark betrunkene 47-Jährige hatte offenbar Verletzungen erlitten. Ein Notarzt entschied, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig sei. Im Zuge dessen wurde dem Grevenbroicher auch eine Blutprobe zur beweissicheren Messung der Blutalkoholkonzentration entnommen.

Den Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht ein. Um die beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

(NGZ)