Goldhochzeit in Dormagen-Delrath : Aus Nachbarschaft wurde Liebe

Roland und Käthe Zeisig aus Delrath feierten ihre Goldhochzeit. Großes gemeinsames Hobby der beiden war lange das Kegeln.

Zum inzwischen 50. Mal jährte sich jetzt der Tag, an dem Roland und Käthe Zeisig einander das Ja-Wort gaben. Gefeiert haben die beiden Goldhochzeiter ihren Ehrentag im engeren Familienkreis, der bei „der Großfamilie Zeisig“ (so der Goldjubilar) aus nicht weniger als 24 Mitgliedern besteht, unter ihnen drei Töchter und zwei Söhne, sechs Enkel und inzwischen auch drei Urenkel. Bei der gestrigen Gratulationscour herrschte angesichts des geräumigen Hauses der Zeisigs, das zudem über einen großen Garten verfügt, keinerlei Platzmangel.

Großes gemeinsames Hobby der beiden war lange das Kegeln, dem Roland Zeisig sich auch heute noch leidenschaftlich widmet. Ansonsten hat der Jubilar viele Steckenpferde. Zum einen gilt dies für die St. Sebastianus-Bruderschaft Nievenheim-Ückerath, der er mittleweile seit 62 Jahren angehört. Zudem ist er begeisterter Hobbygärtner, der dank seines Kartoffelanbaus zumindest teilweise auch Selbstversorger ist. „Wir sind das ganze Jahr unterwegs, so viele Feste sind zu feiern“, so die Zeisigs. Allein in diesen Tagen steht noch ein Geburtstag in der Familie auf dem Programm, am Sonntag feiert ein Urenkel seine Erstkommunion.