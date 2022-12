Goldhochzeit in Dormagen Ehepaar Kokott feiert die Liebe

„Ich habe oft meinen Bruder in Dormagen besucht. Mir hat es von Anfang an sehr gut hier gefallen“, erinnert sich Elisabeth. Im Jahr 1986 entschloss sich die Familie dann endgültig dazu nach Dormagen auszuwandern. Von da an arbeitete Elisabeth Kokott für die Wäscherei bei Bayer Dormagen, ihr Mann bekam einen Job als Elektriker bei der Firma Giesen. Mit 63 ging Andreas Kokott in seine wohl verdiente Rente. Elisabeth folgte ihm erst mit 68. „Es gab niemanden, der meinen Job machen wollte. Mein Mann hat oft mit mir geschimpft, dass ich so lange arbeite. Er wollte, dass ich bei ihm bleibe,“ erklärt Elisabeth.