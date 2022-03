Goldhochzeit in Dormagen : Ehepaar aus Delhoven feiert 50 Jahre voller Liebe

Dormagen Ulrike und Gustav Querbach aus Delhoven feiern Goldene Hochzeit. Seit fünzig Jahren ist das Ehepaar unzertrennlich und verbringt noch heute viel Zeit gemeinsam.

Die Hochzeit der beiden fand am 9. März 1972 statt. Ulrike Querbach war damals neunzehn Jahre alt, ihr Verlobter war ein Jahr älter. „Zu dieser Zeit war es ja normal, früh zu heiraten“, meint Ulrike Querbach lachend. Das Ehepaar bekam zwei Töchter, heute haben die beiden vier Enkelkinder. Beide haben ihre Zeit zusammen stets genossen. „Wir waren oft unterwegs. Eines unserer Highlights war eine Rundreise durch die USA. Wir haben viele Städte dort besichtigt und einiges gesehen und erlebt. So eine Reise vergisst man nicht so schnell.“ Mittlerweile ist das Ehepaar häufig mit dem Wohnmobil unterwegs. Sie machen damit Urlaube unter anderem in Frankreich, Spanien oder den Niederlanden. „Selbst nach all den Jahren verbringen wir immer noch viel Zeit zusammen. Wir sind draußen unterwegs und fahren Fahrrad oder gehen Spazieren.“ Generell verbringen die beiden gerne Zeit mit der Familie. „Unser Töchter wohnen in Nievenheim und Rommerskirchen“, meint Ulrike Querbach. „Und mein Vater ist 94 Jahre alt und lebt auch hier. Es ist sehr schön, dass die gesamte Familie hier ist.“ Der goldene Hochzeitstag wird in kleinem Kreis gefeiert. Die beiden gehen mit ihren Töchtern frühstücken und am Samstag „größer“ essen. „Wir hoffen, dass wir im Sommer eine größere Feier machen können. Sofern es die Corona-Pandemie zulässt.“