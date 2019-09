100 Jahre kfd Nievenheim/Ückerath : „Frauen sind das Fundament der Kirche“

Die kfd Nievenheim/Ückerath feiert ihr 100-Jähriges (v.l.): Barbara Kissels, Irmgard Kruse, Edith Bailas und Mechthild Boeckh. Foto: kfd

Nievenheim/Ückerath Mit Lob von Pfarrer Klaus Koltermann ausgestattet, feiert die kfd Nievenheim/Ückerath ab Sonntag zwei Wochen lang ein besonderes Jubiläum. Ihr 100-jähriges Bestehen wird mit Messen, Kultur und Begegnungen begangen.

Besten Grund zum Feiern haben die 320 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Nievenheim/Ückerath: Das 100-jährige Bestehen der kfd im Doppeldorf wird mit einem Jubiläumsprogramm begangen, das am Sonntag, 22. September, um 9.30 Uhr in St. Pankratius beginnt und am 6. Oktober mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr in St. Pankratius und anschließendem Empfang im Pfarrsaal beschlossen wird. „Wir freuen uns schon sehr auf viele Begegnungen und Gespräche“, sagt Barbara Kissels, Teamsprecherin der kfd Nievenheim/Ückerath.

Bei ihrem Engagement setzen die kfd-Frauen auf Begegnungen von Frauen jeden Alters und jeder Konfession. Stolz blicken die Mitglieder auf das Geleistete, wie Barbara Kissels formuliert: „Wir Frauen haben in dieser Zeit einiges ins Rollen gebracht und viel bewegt.“ Das Leitbild der kfd gelte auch heute noch: „Leidenschaftlich glauben und leben“. Die Nievenheimerinnen und Ückeratherinnen wollen ganz besondere Dinge in Bewegung setzen und halten: „Es ist uns ein Anliegen, uns für die gemeinsamen Ziele und Werte der Frauen, wie Gleichstellung von Männern und Frauen oder aber Gleichberechtigung in der Kirche einzusetzen und stark zu machen“, meint Kissels. Pfarrer Klaus Koltermann lobt den Zusammenhalt in der kfd und das gewandelte Frauenbild: „Die kfd sieht sich seit jeher als starker Partner für die Belange von Frauen.“ Sie setzen sich mutig füreinander ein, es gilt der Gemeinschaftssinn, so Koltermann: „Auch schwache Stimmen werden gehört, niemand wird zurückgelassen.“ Das große Engagement der kfd für die Gemeinschaft zeige, „dass Frauen das Fundament unserer Kirche sind – und dass ihre Arbeit von einem unschätzbaren Wert ist“, betont der Pastor.

Info Der Vorstand der kfd Nievenheim/Ückerath Vorstand kfd-Teamsprecherin Barbara Kissels, ihre Stellvertreterin Mechthild Boeckh, Edith Bialas, Gerburg Stücke, Gertrude Kamp und Irmgard Kruse. Jubiläum Vom 22. September bis 6. Oktober wird gefeiert. Anmeldung Für das Improvisionstheater am 2. Oktober anmelden bei irmgard@kruse-www.de.

Der Einladung zum Jubiläumsgottesdienst und -empfang am 6. Oktober ist ein Zitat von Franz von Assisi vorangestellt: „Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“ Ganz persönlich schildern die Frauen, was für sie die kfd bedeutet, die „wie eine zweite Heimat“ ist: Sie berichten vom Gestalten, von Begegnungen, Fragen, Lösungen, Gemeinschaft, Glauben und Engagement. Ebenso ist im Jubiläumsheft zu erfahren, was die kfd anbietet – von Impulsabenden über Messen bis zu Kulturveranstaltungen.