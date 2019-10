Kunst in Dormagen : Ausstellung „Wechselseitig“ mit Künstlern aus Hilden

Dormagen Unter dem Namen „Wechselseitig“ hat eine lose Vereinigung Dormagener Künstler bereits mehrfach Ausstellungen initiiert.

Die Absicht dieser Künstlergruppe ist es, die eigenen Kunstwerke nicht nur in Dormagen, sondern auch in anderen Städten zu präsentieren. Zugleich möchten sie mit anderen Künstlern in Kontakt kommen, sich untereinander austauschen und inspirieren, um somit letztlich auch der Dormagener Kunstszene neue, belebende Impulse zu geben. „Wechselseitig“ steht somit für einen spannenden Austausch in Sachen Kunst zwischen Städten, Künstlergruppen und Kunstrichtungen. Nachdem die Gruppe bereits in Meerbusch, Düsseldorf und im letzten Jahr im „Haus Hildener Künstler“ in Hilden ausstellte, gibt es nun den Gegenbesuch durch die Hildener Künstler in der städtischen Glasgalerie des Kulturhauses in Dormagen.